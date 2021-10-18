В Коми 15-летний подросток напал на инвалида и ограбил его

Как сообщили в республиканской прокуратуре, он признан виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилищ и разбое, совершенном с применением насилия,опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Судом установлено, что в середине мая 2021 года подросток со своими малолетними друзьями проник на чужой земельный участок в поселке Жешарте, где они обнаружили запертый на замок гараж. Взломав дверь, подростки обнаружили внутри металлические трубы, арматуру и инструменты, которые они погрузили на мотоблок и увезли, причинив собственнику ущерб на сумму 6500 рублей. В дальнейшем похищенное юные сообщники продали за 2000 рублей.

Спустя неделю подросток на улице напал на 47-летнего мужчину, инвалида с детства. Деревянной палкой он ударил потерпевшего, сломав ему руку, а после того, как мужчина упал, подросток ударил его ногой в грудь. Далее он обыскал одежду и рюкзак свое жертвы, и скрылся с места преступления с обнаруженной портативной Bluetooth-колонкой с флэш-картой.