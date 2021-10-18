В Коми 15-летний подросток напал на инвалида и ограбил его

Как сообщили в республиканской прокуратуре, он признан виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилищ и разбое, совершенном с применением насилия,опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Судом установлено, что в середине мая 2021 года подросток со своими малолетними друзьями проник на чужой земельный участок в поселке Жешарте, где они обнаружили запертый на замок гараж. Взломав дверь, подростки обнаружили внутри металлические трубы, арматуру и инструменты, которые они погрузили на мотоблок и увезли, причинив собственнику ущерб на сумму 6500 рублей. В дальнейшем похищенное юные сообщники продали за 2000 рублей.
Спустя неделю подросток на улице напал на 47-летнего мужчину, инвалида с детства. Деревянной палкой он ударил потерпевшего, сломав ему руку, а после того, как мужчина упал, подросток ударил его ногой в грудь. Далее он обыскал одежду и рюкзак свое жертвы, и скрылся с места преступления с обнаруженной портативной Bluetooth-колонкой с флэш-картой.
Вину в хищении металлолома из гаража подросток признал, отрицая разбойное нападение на инвалида. Причинение ему телесных повреждений он объяснил ранее возникшим конфликтом. Портативную колонку, как сообщил подросток, он забрал для временного пользования.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено Усть-Вымским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Коми.