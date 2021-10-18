В Коми может быть около 200 «липовых» сертификатов о вакцинации

СУ СКР Коми продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница» Натальи Таскаевой. Об этом сообщает «Комиинформ».

Медика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По данным следствия, заместитель главного врача, являясь ответственной за ведение регистра вакцинированных, внесла в информационную базу и официальные документы сведения о вакцинации от COVID-19 нескольких граждан, которые фактически не вакцинировались. Граждане в последующем получили сертификаты об иммунизации.

Как стало известно в ходе прямой линии «Ответственность за коррупцию», которая прошла в Общественной приемной главы Коми 18 октября, проводится проверка предприятий, где могут работать сотрудники, получившие «липовые» сертификаты.