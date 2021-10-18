В Коми может быть около 200 «липовых» сертификатов о вакцинации

СУ СКР Коми продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница» Натальи Таскаевой. Об этом сообщает «Комиинформ».
Медика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По данным следствия, заместитель главного врача, являясь ответственной за ведение регистра вакцинированных, внесла в информационную базу и официальные документы сведения о вакцинации от COVID-19 нескольких граждан, которые фактически не вакцинировались. Граждане в последующем получили сертификаты об иммунизации.
Как стало известно в ходе прямой линии «Ответственность за коррупцию», которая прошла в Общественной приемной главы Коми 18 октября, проводится проверка предприятий, где могут работать сотрудники, получившие «липовые» сертификаты.
Потенциально рассматриваются 200 человек. Если будут выявлены факты использования QR-кода без вакцинации, это может быть рассмотрено как использование подложного документа, за что предусмотрена ответственность по ч.3.ст. 327.
Следователи предполагают большой объем уголовного дела и большое количество нарушений. Между тем, речь о получении денег медиком пока не ведется.