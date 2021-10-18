В Сыктывкаре полыхала голубятня (видео)

По словам горожан, огонь охватил постройку во дворе между улицами Кирова,46 и Пушкина,6. Как видно на записи и фотографиях, голубятня оказалась полностью уничтожеа огнем. О судьбе птиц ничего не сообщатся. Вскоре нам есто прибыла пожарная машина.
18 октября в столице Коми произошел пожар. Очевидцы стали свидетелями возгорания голубятни, о чем они сообщили порталу PG11.ru.
По словам горожан, огонь охватил постройку во дворе между улицами Кирова,46 и Пушкина,6. Как видно на записи и фотографиях, голубятня оказалась полностью уничтожеа огнем. О судьбе птиц ничего не сообщатся. Вскоре нам есто прибыла пожарная машина.