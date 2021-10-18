Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре полыхала голубятня (видео)

В Сыктывкаре полыхала голубятня (видео)Фото очевидца

18 октября в столице Коми произошел пожар. Очевидцы стали свидетелями возгорания голубятни, о чем они сообщили порталу PG11.ru.

По словам горожан, огонь охватил постройку во дворе между улицами Кирова,46 и Пушкина,6. Как видно на записи и фотографиях, голубятня оказалась полностью уничтожеа огнем. О судьбе птиц ничего не сообщатся. Вскоре нам есто прибыла пожарная машина.

 

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 250 рублей за сообщение и медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.
Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости