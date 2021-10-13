«Нажмите 1, если сделали прививку»: сыктывкарцев пугают сообщениями о киберпреступниках

- У многих привязаны банковские карты. Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свои групповые чаты. Передайте родным и близким людям эту информацию. Пусть будут осторожнее. Уже есть случаи с этой схемой, - рассказывается в сообщении.

В предупреждении говорится, что неизвестные спросят, сделали ли вы прививку, и попросят подтвердить с помощью нажатия клавиши "1". Однако после того, как вы нажмете кнопку, телефон заблокируют и телефон взломают.

В "чатиках" сыктывкарцев появилась очередная фейковая информация, которая сводит с ума доверчивых горожан: неизвестные обзванивают людей и просят их нажать на кнопку, чтобы подтвердить, вакцинированы ли они. Портал PG11.ru разобрался, почему не стоит доверять подобным сообщениям.

Как и с прочими подобными случаями, такая информация появляется по всей России: в Пскове, Ростове и многих других.

Лайфхак от редакции "Про Город Сыктывкар": если вы видите подозрительное сообщение о мошенниках, маньяках и прочих диковинках - откройте "гугл" и вбейте это сообщение туда. С вероятностью 99% вы увидите, что подобная информация появляется и в других городах, что уже говорит о ее "фейковости". Доверяйте только проверенным источникам, а не сообщениям в "чатиках".

Впрочем, преподаватель МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев рассказал агенсту "Прайм", что такая схема взлома возможна. Поэтому если вам поступают "подозрительные звонки", то стоит просто игнорировать просьбы и требования звонящей стороны, не вступать в дискуссию.