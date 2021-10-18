В Сыктывкаре на пересечении Сысольского шоссе и улицы Морозова появится переход

Речь идет об участке в районе дома по улице Морозова, 200, где горожане предложили установить пешеходный переход, чтобы безопасно добираться до магазина «Пятерочка» и не делать крюк до пешеходного перехода, находящего на расстоянии в несколько сот метров.
Как пояснили представители ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, устанавливать пешеходные переходы рядом с проездами к домам жилого комплекса нежелательно, так как есть риск роста дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это недопустимо при отсутствии тротуаров по обеим сторонам дороги.
В связи с этим. Н. Хозяинова поручила профильным управлениям проработать вопрос обустройства тротуаров по обеим сторонам дороги на этом участке в рамках реализации в 2022 году нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в части ремонта участка Сысольского шоссе, а затем рассмотреть вопрос оборудования на этом перекрестке пешеходного перехода.
Помимо этого, была проверена пешеходная дорожка вдоль теплотрассы по улице Станционной, где решается вопрос об установке освещения.
Еще одним местом посещения стала территория спортивно-технического центра по улице Маркова, 12. Здесь градоначальник осмотрела освещение тротуара, а также дала поручение установить ограждения и дорожный знак «Осторожно, дети».