В Сыктывкаре на пересечении Сысольского шоссе и улицы Морозова появится переход

Речь идет об участке в районе дома по улице Морозова, 200, где горожане предложили установить пешеходный переход, чтобы безопасно добираться до магазина «Пятерочка» и не делать крюк до пешеходного перехода, находящего на расстоянии в несколько сот метров.

Как пояснили представители ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, устанавливать пешеходные переходы рядом с проездами к домам жилого комплекса нежелательно, так как есть риск роста дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это недопустимо при отсутствии тротуаров по обеим сторонам дороги.