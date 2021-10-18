Актриса из Сыктывкара приняла душ из жуков и скорпионов на шоу «Форт Боярд»

Сначала Екатерина узнала, что такое «баскетбол по-боярдовски», когда её подвесили над фортом, а после начали натягивать резинку с актрисой и резко отпускать. При этом у героини было всего три попытки, чтобы попасть мячом в корзину и заработать ключ. В другом испытании девушка превратилась в канатоходца и прошла по натянутому канату на пугающей высоте.

Кроме того, Екатерина испытала на себе все «прелести» общения с насекомыми форта. Героиня попала в кромешную темноту дома ужасов форта и прокатилась в маленьком фургоне, при этом принимая «душ» из жуков, тараканов, червей и скорпионов.