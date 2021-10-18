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Россиянам доплатят 10 тысяч рублей к пенсии

Россиянам доплатят 10 тысяч рублей к пенсииpixabay

Выплата станет доступна с 18 октября, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Пособие в 10 тысяч рублей полагается российским пенсионерам с инвалидностью. Эта сумма выплачивается раз в год и является целевой. На эти деньги граждане могут купить технические средства реабилитации, говорится в публикации PRIMPRESS.

- Если гражданину с инвалидностью полагаются технические средства реабилитации (ТСР), то он может дистанционно, через портал госуслуг, подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты, когда по результатам рассмотрения заявки гражданину придет направление на получение ТСР, – отметила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Система предоставления такого пособия уже заработала — заявление можно оформить на сайте госуслуг. На его основании пенсионеру предоставляется сертификат на 10 тысяч рублей, которые можно потратить на приобретение нужной техники.

Правительство России ранее одобрило ряд повышений пенсионных выплат в 2022 году. В частности, пенсии увеличатся на 5,9% в результате индексации, уточняет ФАН.

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