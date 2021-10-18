Россиянам доплатят 10 тысяч рублей к пенсии

Пособие в 10 тысяч рублей полагается российским пенсионерам с инвалидностью. Эта сумма выплачивается раз в год и является целевой. На эти деньги граждане могут купить технические средства реабилитации, говорится в публикации PRIMPRESS.

- Если гражданину с инвалидностью полагаются технические средства реабилитации (ТСР), то он может дистанционно, через портал госуслуг, подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты, когда по результатам рассмотрения заявки гражданину придет направление на получение ТСР, – отметила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Система предоставления такого пособия уже заработала — заявление можно оформить на сайте госуслуг. На его основании пенсионеру предоставляется сертификат на 10 тысяч рублей, которые можно потратить на приобретение нужной техники.