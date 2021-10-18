В Коми картофеля собрали на 10% меньше, чем в прошлом году

Стало известно, что в этом году в регионе уменьшилось количество собранного картофеля. Об этом сообщает Комистат.

Так, к началу октября картофель убран с 99,6% площади посевов. Сельскохозяйственные организации выкопали 1,7 тысячи тонн, что на 10,6% меньше, чем год назад.

Также продолжается уборка овощей открытого грунта. На начало октября было убрано 28,8% урожая. Сообщается, что валовой сбор овощей открытого грунта уменьшился 3 раза и составил 5 тонн.

Уменьшение урожая овощей открытого грунта связано с сокращением посевных площадей, а картофеля - со снижением урожайности.