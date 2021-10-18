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Жителям Коми нужно почти 7 лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Жителям Коми нужно почти 7 лет, чтобы накопить на новый автомобильФото из архива редакции

Рассказываем подробности

Исследователи подсчитали, сколько времени среднестатистическому жителю региона нужно копить на автомобиль. Об этом пишут "РИА Новости".

Так, за основу взяли автомобиль стоимость 2 миллиона рублей, а сроки посчитали отдельно для каждого региона. Как оказалось, быстрее всего, а именно за 3 с половиной года, накопить на покупку смогут жители Чукотского АО. Медленнее всего - автолюбители Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, ведь им на новую машину надо откладывать около 11 лет. 

Коми оказалась на 13 месте из 85. Среднестатистический житель региона сможет позволить себе такой автомобиль за 6,7 лет, а подержанный - за 3,1 года. Примечательно, что 16,1 процент работающих людей в Коми не смогут накопить на новый автомобиль и за 10 лет.
 

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