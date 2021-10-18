Жителям Коми нужно почти 7 лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Исследователи подсчитали, сколько времени среднестатистическому жителю региона нужно копить на автомобиль. Об этом пишут "РИА Новости".

Так, за основу взяли автомобиль стоимость 2 миллиона рублей, а сроки посчитали отдельно для каждого региона. Как оказалось, быстрее всего, а именно за 3 с половиной года, накопить на покупку смогут жители Чукотского АО. Медленнее всего - автолюбители Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, ведь им на новую машину надо откладывать около 11 лет.

Коми оказалась на 13 месте из 85. Среднестатистический житель региона сможет позволить себе такой автомобиль за 6,7 лет, а подержанный - за 3,1 года. Примечательно, что 16,1 процент работающих людей в Коми не смогут накопить на новый автомобиль и за 10 лет.

