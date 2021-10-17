В Госдуме предложили запретить незамужним девушкам ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что незамужним россиянкам нужно запретить ездить на отдых в Турцию. Об этом пишут “РИА Новости”.
Милонов отметил, что такое предложение связано с тем, что турецкие мужчины "славятся не самым лучшим поведением" и угрожают россиянкам тем, что пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем".
"Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", — сказал депутат, добавив, что подобных жалоб поступает "очень много" и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.