В Госдуме предложили запретить незамужним девушкам ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что незамужним россиянкам нужно запретить ездить на отдых в Турцию. Об этом пишут “РИА Новости”.

Милонов отметил, что такое предложение связано с тем, что турецкие мужчины "славятся не самым лучшим поведением" и угрожают россиянкам тем, что пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем".