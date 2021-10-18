В Минтруде рассказали, в каком возрасте россияне рожают первенца

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова рассказала, в каком возрасте российские женщины рожают первого ребенка. Об этом пишет “ТАСС”.
Так, сейчас возраст рождения первенца сдвигается. В среднем, женщины становятся матерями в 28 лет.
"Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру", - сказала Мухтиярова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что к 2030 году в РФ средний возраст первых рождений сдвинется к 30-летию женщины.