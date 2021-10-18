В Минтруде рассказали, в каком возрасте россияне рожают первенца

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова рассказала, в каком возрасте российские женщины рожают первого ребенка. Об этом пишет “ТАСС”.

Так, сейчас возраст рождения первенца сдвигается. В среднем, женщины становятся матерями в 28 лет.