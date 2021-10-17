Эксперты рассказали, как на самом деле нужно мыть машину, чтобы не испортить краску

«Российская газета» опубликовала подробную инструкцию по правильной мойке авто. Вода, как говорится в публикации, это природный растворитель. Неудивительно, что в головах у многих засел, как им кажется, единственно "правильный" алгоритм мойки - сначала пролил кузов водой, затем нанес пену, потом смыл ее вместе с грязью. При желании цикл повторяется. Однако на самом деле сбивать грязь "Керхером" на первом этапе мойки следует лишь в редких случаях - например, когда машина серьезно загрязнена после езды по бездорожью или не посещала мойку неделями и даже месяцами, из-за чего на кузове образовался мощный грязевой налет.

Во всех других случаях начинать с бомбардировки кузова "Керхером" не только не полезно, а иногда даже вредно! Например, если машина переносила кузовной ремонт и особенно если он делался кустарно, то давление воды из форсунки пистолета на мойках самообслуживания (а речь идет о величине от 110 бар до 180 бар) может спровоцировать смывание лака.

В том числе поэтому мойку следует в большинстве случаев начинать не с обмывки кузова, а с нанесения на него активной пены. Есть и дополнительная причина - если смыть с кузова водой часть налета, концентрация активного вещества на грязной поверхности снизится. Значительный объем пены будет, грубо говоря, быстрее стекать на землю, не задерживаясь на кузовных панелях.