Как пенсионерам получить компенсацию проезда к месту отдыха: инструкция ПФР Коми

Большинство граждан обратились за возмещением расходов после поездки. 54 человек получили талоны на приобретение бесплатных билетов на поезд. Общая сумма компенсации составила 143 млн рублей.

Напомним, на возмещение расходов на проезд к месту отдыха и обратно имеют право неработающие пенсионеры-северяне, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности. Компенсация производится один раз в два года. Получить возмещение расходов можно до поездки и после поездки.

Возмещение расходов до поездки производится в виде предоставления специальных талонов на получение бесплатных железнодорожных билетов. Для этого пенсионеру нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ Мои документы не менее чем за 10 рабочих дней до приобретения билетов. Далее талоны необходимо предоставить в билетную кассу РЖД.