В России хотят запретить останавливаться на "островках безопасности"

Это следует из проекта постановления правительства, пишет РИА Новости.

Как отмечают авторы пояснительной записки, сейчас на островках безопасности приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки. Это нужно, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки. Но эти методы ухудшают облик города и снижают безопасность движения, особенно по ночам и зимой.

Запрет же остановки на островках безопасности улучшит видимость и поможет повысить безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах, считают в МВД и Минтрансе.