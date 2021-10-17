Синоптики ждут первый снег в Сыктывкаре к середине недели

По четверг, с поступлением более холодных воздушных масс, температура воздуха будет понижаться, а дождь переходить в мокрый снег, снег. В течение суток ожидается в пределах 0...-5С, в крайних восточных районах -7...-12С. В этот период сформируется снежный покров. В столице первый снежный покров, но еще временный, ожидается в середине недели.

К концу рабочей недели, начиная с западных районов, территория попадет под влияние активного циклона. Усилится ветер, температура воздуха вновь повысится до положительных значений, осадки будут выпадать в основном в виде дождя.