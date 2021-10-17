Врач рассказал, в каком возрасте у жителей Коми находят рак

По словам Андрея Галина, всего в Коми выявляют 82,9 случаев рака на 100 тысяч населения. Это неплохие цифры, особенно с учетом того, что проживание на севере является неблагоприятным фактором развития онкологии, передает слова врача «Комиинформ».
С возрастом риск развития онкологии возрастает, сообщил онколог. Средний возраст наступления злокачественного образования в республике составляет 64 года.
Также врач ответил на вопросы о раке молочной железы. Так, одними из факторов риска именно этого заболевания являются семейная предрасположенность, наличие ожирения, употребление никотина и крепкого алкоголя и заболевания репродуктивной системы.
– В женском организме всё взаимосвязано. Один из критериев маркёров неблагополучия репродуктивной системы является нарушение менструального цикла. Конечно же, поражение желез внутренней секреции, патологии щитовидной железы. Факторов достаточно много, но мы должны четко представлять, что существует две группы: управляемые и неуправляемые – это возраст и семейная предрасположенность, а всё остальное – в наших руках, – отметил врач.
Андрей Галин сказал, что женщину должно насторожить изменение формы молочной железы, изменение кожи, пальпируемое образование, втянутый сосок – это всё крайне неблагоприятные факторы, которые требуют скорейшего обращения к врачу.