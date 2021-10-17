Врач рассказал, в каком возрасте у жителей Коми находят рак

По словам Андрея Галина, всего в Коми выявляют 82,9 случаев рака на 100 тысяч населения. Это неплохие цифры, особенно с учетом того, что проживание на севере является неблагоприятным фактором развития онкологии, передает слова врача «Комиинформ».

С возрастом риск развития онкологии возрастает, сообщил онколог. Средний возраст наступления злокачественного образования в республике составляет 64 года.

Также врач ответил на вопросы о раке молочной железы. Так, одними из факторов риска именно этого заболевания являются семейная предрасположенность, наличие ожирения, употребление никотина и крепкого алкоголя и заболевания репродуктивной системы.