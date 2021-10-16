«Долго копались»: тепловиков Сыктывкара ждут штрафы за недоделанные работы на дорогах

Мэр города Наталья Хозяинова раскритиковала ресурсников и напомнила им, что за просрочку завершения земляных работ их ждёт штраф. Она лично вышла с рейдом по городу и проверила ход работ.

Как отметили в пресс-службе администрации, «Сыктывкарский водоканал» закончил работы, Сыктывкарские тепловые сети – в процессе. Руководство тепловых сетей уверило сити-менеджера, что все работы, которые сейчас ведутся, будут закончены в срок.