Совенок, найденный в Сыктывкаре со сломанным крылом, ищет дом

Напомним, совёнка нашла в самом центре столицы Коми сыктывкарка Галина Напалкова. Он сломал крыло и не мог лететь, ему потребовалась срочная реабилитация и наблюдение специалистов-орнитологов. Всем Сыктывкаром велись поиски такси для птицы, сообщает КП Коми.

Галина Напалка сообщала, что совёнка, который оказался сычом мохноногим, приняли в Кирове, в Центре реабилитации животных «Большое гнездо».