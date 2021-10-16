Совенок, найденный в Сыктывкаре со сломанным крылом, ищет дом

Напомним, совёнка нашла в самом центре столицы Коми сыктывкарка Галина Напалкова. Он сломал крыло и не мог лететь, ему потребовалась срочная реабилитация и наблюдение специалистов-орнитологов. Всем Сыктывкаром велись поиски такси для птицы, сообщает КП Коми.
Галина Напалка сообщала, что совёнка, который оказался сычом мохноногим, приняли в Кирове, в Центре реабилитации животных «Большое гнездо».
– В целом сыч чувствует себя хорошо. Правда крыло уже никогда не восстановится – нормально летать птица не сможет, – не обнадёжили волонтёры Центра. Также они отметили, что состояние сыча стало намного лучше: у птицы уменьшилась одышка, улучшился аппетит.
– На следующей неделе планируем сделать повторный рентген и собрать анализы на исследование. Если все будет хорошо, птица будет искать дом, – заключили специалисты Центра.