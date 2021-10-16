Прислушайтесь к интуиции: гороскоп на 17 октября

Рекомендуются все практики для очищения организма. Вероятность вещих снов. Хорошо проводить и духовное очищение. Раздайте по возможности долги. Постарайтесь избавиться от людей, которые вам мешают. Прислушайтесь к интуиции, определите, кто ваш тайный враг и оставьте этого человека. Нежелателен поход в парикмахерскую.

Соблюдайте правила хорошего тона, будьте разборчивы в словах, средствах, отношениях. Будут происходить кармические закладки. Ваши промахи, ошибки, проявление негативных эмоций будут иметь свое отражение в ближайшем будущем.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Близнецы

Все негативные ситуации рассматривайте в виде уроков. Делайте выводы. В этот день нужно быть аккуратными со спиртным и рыбными блюдами. Возможно отравление. Возможно романтическое знакомство. Можно также посетить сауну, бассейн, заняться дыхательной гимнастикой. Это поможет укрепить организм на целый месяц вперед.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Рак

В личной жизни вероятен успех, однако звезды не рекомендуют стремиться выделиться или поставить свое мнение выше мнения партнера. Склонность к порядку, доходящая порой до педантизма, может осложнить отношения с близкими.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Лев

Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений. Холодность и сдержанность в проявлении чувств создадут полосу отчуждения в отношениях мужчин-Львов со своими спутницами. Общение с детьми или близкими родственниками принесет женщинам-Львам успокоение и радость.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Дева

День постижения вечных истин, изучения ремесел, наук. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и идей.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Весы

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Весов. Им придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Скорпион

День отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь. Но не торопите события – все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь сознания и подсознания, потрясающая интуиция дадут правильную оценку себя и окружающих вас людей. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Стрелец

День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. День постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое позволит женщинам-Стрельцам взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры. Звезды предсказывают рост популярности и авторитета мужчин-Стрельцов. Их мнение не останется без внимания той, кто хочет его узнать. Умение найти ключ к женскому сердцу и душевная щедрость, вплоть до самоотречения, принесут успех в любовных делах.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Козерог

Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря интуиции и склонности к абстрактному мышлению. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, новых знакомств.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Водолей

День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Доброжелательность и умение прощать обиды помогут избежать ссоры. Не исключено, что у вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение или общение с друзьями приведут вас к неожиданным выводам.

Гороскоп на 17 октября 2021 года Рыбы

День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Все проявления чувств гармонизированы, восстанавливаются стабильность и душевное равновесие. Звезды рекомендуют трезво оценить достоинства партнеров и не принимать миражи за действительность. Активный отдых и прогулки должны заполнить весь день.