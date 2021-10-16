Медведь стал подозреваемым в убийстве жителя Коми

Как сообщили «КомиОнлайну» в интинском следственном отделе СУ СК по Коми, фрагменты скелета с кусками одежды находились в куче земли. Их собрали и отправили на экспертизу. Она установила, что останки принадлежат 45-летнему интинцу, который работал сторожем в нацпарке.

Выяснилось, что в конце апреля мужчина отправился на снегоходе на турбазу «Орлиный», но туда не доехал. Так как сторож оставался один, а связи с ним не было, его поиски начались только через месяц, когда на базу отдыха прибыли сотрудники. Спасатели нашли снегоход, место, где мужчина сделал привал и жег костер. Там они наткнулись на череп, который торчал из кучи земли, и медвежьи следы. Специалисты пришли к выводу, что почву сгреб медведь, спрятав в нее тело мужчины. Как правило, хищник зарывает добычу и через некоторые время возвращается к ней, чтобы утолить голод. На останках обнаружили повреждения от клыков и когтей медведя. Не все фрагменты скелета удалось найти. Также зверь нашел и разграбил тайник с продуктами, которые оставили сторожу коллеги.

Достоверно установить, что произошло с мужчиной, не удалось. Нападение медведя - только одна из версий его гибели. Причину его смерти определить не смогли, но криминала не нашли и не стали возбуждать уголовное дело.