Худеем с яйцами: диетолог рассказала, как сбросить вес с помощью популярного продукта

А включение яиц в низкокалорийную диету - способствует снижению веса.

– В исследовании, проведенном группой ученых в США, было доказано, что завтрак, включающий в себя яйца, может помочь процессу похудения, – сообщила aif.ru нутрициолог Анна Ивашкевич.

Респонденты с лишним весом заменили свой обычный завтрак с мучным продуктом на блюдо с яйцами, но при этом была сохранена общая калорийность утреннего приема пищи. Контрольная группа людей завтракала мучными блюдами, тем не менее их завтрак был сопоставим по калорийности с завтраком первой группы. Эксперимент длился 8 недель. В результате первая группа теряла вес быстрее и похудела сильнее за отведенный промежуток времени, чем группа, завтракавшая мучными изделиями.