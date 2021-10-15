В Сыктывкаре непривитых учителей отстранили от дистанционной работы

В редакцию портала PG11.ru обратилась преподавательница школы №36, которую недавно закрыли на карантин из-за коронавируса. Она заявила, что непривитых учителей отстранили от дистанционных занятий.

- Почему именно сейчас ввели такой указ, хотя в сентябре об этом даже никто не говорил? Что мешает сейчас спокойно учить на дистанте? - возмутилась учительница.

Сыктывкарка отметила, что изначально от занятий отстранили около 15 человек без сохранения заработной платы. Однако после этого большинство из них испугались и пошли делать прививку от гриппа - чтобы получить медотвод от вакцинации от коронавирусом.