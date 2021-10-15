Ухтинец собирает 60 миллионов рублей, чтобы создать фэнтези-игру про средневековье

Молодой гейм-дизайнер из Ухты Глеб Кутуков решил создать амбициозный проект - фентезийную видеоигру о средневековье Hope of Humanity или "Надежда человечества". Сейчас юноша собирает деньги на Kickstarter и просит на свое творение 60 миллионов рублей.

Hope of Humantiy - это однопользовательская ролевая игра от третьего лица. Вам предстоит оказаться в мире, в котором человечество вымирает. Главный герой должен восстановить баланс между тремя расами: эльфами, гномами и людьми.