Ухтинец собирает 60 миллионов рублей, чтобы создать фэнтези-игру про средневековье

Молодой гейм-дизайнер из Ухты Глеб Кутуков решил создать амбициозный проект - фентезийную видеоигру о средневековье Hope of Humanity или "Надежда человечества". Сейчас юноша собирает деньги на Kickstarter и просит на свое творение 60 миллионов рублей.
Hope of Humantiy - это однопользовательская ролевая игра от третьего лица. Вам предстоит оказаться в мире, в котором человечество вымирает. Главный герой должен восстановить баланс между тремя расами: эльфами, гномами и людьми.
Разработчики пытаются создать амбициозный проект, с хорошей анимацией, атмосферой дарк-фэнтэзи, великолепной оптимизацией.
Ухтинец Глеб Кутуков отметил, что это его первый большой проект, ранее он занимался только набросками. Молодой человек окончил гейм-дев курс на известной российской площакде.
Кстати, ранее Глеб Кутуков был на масштабном мероприятии "Игромир-2019" и виделся там с гигантом видеоигровой индустрии - Хидео Кодзимой.
А также со звездой кинематографа Мадсом Микельсоном.
Сейчас игра находится на стадии производства. На момент публикации разработчики собрали 71 доллар. В публикации на Kickstarter указано, что игра должна выйти приблизительно в 2023-2024 году на платформах PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series S/X.