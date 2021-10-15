В Сыктывкаре открыли монумент врачам всех поколений

Открытие монумента приурочили к 100-летию Республики Коми и грядущему вековому юбилею старейшего республиканского стационара.

Стела, установленная в сквере внутреннего дворика больницы, символизирует благодарность врачам всех поколений. Надписи на ее сторонах гласят: «Прошлое помним», «Настоящим гордимся», «В будущее верим». Вершину монумента украшает эмблема, олицетворяющая символ медицины, в виде чаши со змеёй. В чаше заложена капсула – обращение к потомкам.

– Сегодня мы открываем этот символ борьбы за жизнь каждого человека. Сто лет – это сотни тысяч пациентов, которые получили помощь в стенах больницы. Коми республиканская клиническая больница и ее сотрудники всегда были надеждой и опорой нашего региона. Сражение за жизнь людей идет и прямо сейчас – это борьба с коронавирусной инфекцией. Больше пятисот наших земляков проходят лечение в КРКБ. И я уверена, что они находятся под надзором опытных профессионалов, которыми мы гордимся, –отметила Лариса Карачёва.