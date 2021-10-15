В Сыктывкаре открыли монумент врачам всех поколений

Открытие монумента приурочили к 100-летию Республики Коми и грядущему вековому юбилею старейшего республиканского стационара.
Стела, установленная в сквере внутреннего дворика больницы, символизирует благодарность врачам всех поколений. Надписи на ее сторонах гласят: «Прошлое помним», «Настоящим гордимся», «В будущее верим». Вершину монумента украшает эмблема, олицетворяющая символ медицины, в виде чаши со змеёй. В чаше заложена капсула – обращение к потомкам.
– Сегодня мы открываем этот символ борьбы за жизнь каждого человека. Сто лет – это сотни тысяч пациентов, которые получили помощь в стенах больницы. Коми республиканская клиническая больница и ее сотрудники всегда были надеждой и опорой нашего региона. Сражение за жизнь людей идет и прямо сейчас – это борьба с коронавирусной инфекцией. Больше пятисот наших земляков проходят лечение в КРКБ. И я уверена, что они находятся под надзором опытных профессионалов, которыми мы гордимся, –отметила Лариса Карачёва.
Заместитель Председателя Правительства отдельно поблагодарила ветеранов учреждения. Они задали высокую планку в работе больницы, воспитали нынешнее поколение врачей, которые стали достойными преемниками лучших медицинских традиций.
Слова признательности за самоотверженную работу в адрес ветеранов и нынешнего коллектива больницы прозвучали от заместителя министра здравоохранения Коми Елены Будариной, депутатов Госсовета Владимира Косова и Андрея Климушева, главного врача КРКБ Рамазана Абакарова, представителей медицинского сообщества.
Каждый в своем выступлении отметил высочайший профессионализм, который всегда был присущ медицинским специалистам главного стационара республики. Искренняя благодарность была адресована коллективу и за героическую работу в период пандемии новой коронавирусной инфекции – сегодня КРКБ является ковидным госпиталем. Все пожелали врачам больницы как можно скорее вернуться к мирной жизни, когда каждый сможет заняться своей специализацией.