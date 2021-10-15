Сыктывкарец угрожал зарезать полицейского

По данным следствия, в октябре текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение от жильцов общежития по улице Кутузова о семейном конфликте в одной из комнат. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. Во время разбирательства фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и стал угрожать правоохранителю применением насилия.
После возбуждения уголовного дела злоумышленник был задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе рассмотрения ходатайства следователя судом установлено, что фигурант обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести. Ранее был судим за совершение умышленных преступлений против собственности. Находясь под административным надзором, привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, мелкое хищение имущества. Находился на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по уголовному делу о краже, которое находится в настоящее время в производстве суда.
С учетом изложенного суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей и иных лиц, а также иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.