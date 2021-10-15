В одном из городов Коми подорожает проезд в автобусе

Указом вносятся изменения в приказ Службы РК по тарифам об установлении единых предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа в Ухте. Документ подписан и.о председателя Комитета РК по тарифам Анной Тюрниной, сообщает "Комиинформ".

С 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года предлагается установить проезд на городских автобусах стоимостью 26 рублей, а на пригородном сообщении - 2,54 рубля за один километр. С 1 декабря 2022 года стоимость проезда снова предлагается увеличить: 28 рублей по городу и 2,60 рублей на пригородные поездки за один километр пути.

Тариф на перевозки в междугородном сообщении составит 2,85 рублей за километр.