Жителям коми рассказали, как получить 450 тысяч рублей на ипотеку

Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2023 года.

Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на следующие цели:

• Покупка жилья в строящемся доме или новостройке;

• Покупка готового жилья у физического лица (вторичка);

• Приобретение или строительство частного дома;

• Покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства;

• Покупка недостроенного объекта ИЖС;

• Приобретение жилья в рамках льготных региональных программ;

• Получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заемщик становится собственником всего объекта;

• Рефинансированные кредиты, если они получены на вышеперечисленные цели.

Выплату нельзя использовать для погашения потребительского кредита (например, на ремонт, покупку автомобиля, техники и т. п.) и приобретение коммерческой недвижимости.

▪Что надо знать?

Если остаток кредитного долга меньше 450 000 рублей, остальные средства нельзя получить наличными. Программа предусматривает исключительно безналичный расчет по ипотеке. Вся сумма перечисляется со счета АО ДОМ.РФ на счет банка, который выдал кредит. Если долг меньше 450 000 рублей, выплата будет равняться сумме долга.

▪Куда обратиться?

Для получения выплаты необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Форма заявления определяется банком самостоятельно.

▪Какие нужны документы?

• Заявление (форму можно получить в банке);

• Паспорт заявителя и паспорта детей (если дети в возрасте 14 лет и более);

• Документы, подтверждающие материнство или отцовство (например, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство об установлении отцовства (материнства), решение суда);

• Кредитный договор (договор поручительства в случае обращения поручителя и заемщика);

• Согласие заявителя и детей на обработку персональных данных (форму согласия можно получить в банке).

Если вы приобретаете недвижимость (или доли) дополнительно потребуются документы, подтверждающие покупку, например:

• договор купли-продажи недвижимости (или доли);

• договор участия в долевом строительстве;

• договор об уступке права по договору участия в долевом строительстве;

• документы, подтверждающие внесение паевых взносов члена жилищно-строительного кооператива или члена жилищного накопительного кооператива.

Если же вы использовали ипотеку для индивидуального строительства могут потребоваться:

• договор подряда на строительство индивидуального жилья;

• документы, подтверждающие завершение строительства жилого дома, регистрацию права собственности на указанное жилое помещение и передачу жилого дома в залог кредитору.

При необходимости банк может запросить дополнительные документы.