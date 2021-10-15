"Полезнее было бы прекратить навязывать прививки": сыктывкарский юрист о QR-кодах

С 21 октября в Сыктывкаре введут пропускную систему с помощью QR-кодов. Сыктывкарский юрист Виктор Воробьев высказал свое мнение об этом событии.
Из-за новых поправок в указе главы Коми театрам, концертным залам, клубам и площадкам спортивных мероприятий предлагается выбирать: или они пускают только посетителей с QR-кодами (привитых, недавно переболевших или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест), или они должны соблюдать норму заполняемости в не более чем 50%.
- Надо заметить, что ни театры, ни концертные залы, ни площадки спортивных мероприятий в республике в последнее время и так не страдали от избыточного ажиотажа. Очевидно, им всем будет проще и удобнее по-прежнему придерживаться пятидесятипроцентной нормы заполняемости, чем вводить QR-коды, с которыми посещаемость мероприятий может упасть ещё сильнее. Остаётся вопрос с кинотеатрами, но и тут переход на схему с QR-кодами вряд ли будет экономически целесообразен, - поделился юрист.
Виктор Воробьев отметил, что, возможно, на государственных площадках переход на QR-коды будет осуществлён административно, без оглядки на его экономические последствия. Но так или иначе, по мнению Воробьева, принятые поправки ни на что серьёзно не повлияют и вряд ли смогут в значимой мере простимулировать темпы вакцинации в республике.
- Думаю, гораздо полезнее было бы отказаться от политики двойных стандартов в отношении запрета массовых мероприятий, добиваться поставки альтернативных, в т.ч. иностранных вакцин, и прекратить навязывать прививки тем, кто не желает вакцинироваться: вакцинация должна быть только добровольной (за отдельными, строго необходимыми исключениями).