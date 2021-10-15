"Полезнее было бы прекратить навязывать прививки": сыктывкарский юрист о QR-кодах

С 21 октября в Сыктывкаре введут пропускную систему с помощью QR-кодов. Сыктывкарский юрист Виктор Воробьев высказал свое мнение об этом событии.

Из-за новых поправок в указе главы Коми театрам, концертным залам, клубам и площадкам спортивных мероприятий предлагается выбирать: или они пускают только посетителей с QR-кодами (привитых, недавно переболевших или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест), или они должны соблюдать норму заполняемости в не более чем 50%.