Как не попасть на мошенников при переписи: советы МВД Коми

При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется.Важно помнить, что перепись не проводится по телефону, за участие в переписи с граждан не взимаются денежные средства, переписчик не занимается рекламой, не предлагает товары или услуги.

МВД по Республике Коми напоминает: если у вас возникли сомнения относительно действий переписчика и его личности, незамедленно позвоните в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции.