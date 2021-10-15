Как объединить прививки от гриппа и ковида: объяснение Минздрава Коми

Как отметил и.о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев, повторную вакцинацию рекомендуется проводить раз в полгода.Для записи на вакцинацию необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, позвонить в колл-центр медицинской организации или записаться через "Госуслуги".

Также руководитель министерства напомнил, что сейчас начинает активно распространяться вирус гриппа. В Коми уже зафиксированы первые случаи заражения. Поэтому взрослым предлагается сперва поставитьвакцину от ковида, а спустя месяц - от гриппа.