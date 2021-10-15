Врач сказала, при какой температуре нужно надевать шапку

Врач-трихолог Ольга Кохас предупредила, что даже если столбик термометра опускается ненамного ниже ноля, отсутствие шапки может привести к спазму сосудов головы, особенно в ветреную погоду. Слова эксперта приводит радио Sputnik.

- Ветер – дело неприятное. Надо смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, а значит, нарушение питания волос, – объяснила Кохас.

Если же на улице минус 7 градусов и ниже, надевать шапку становится просто необходимым. Иначе можно лишиться волос.