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В Коми построят жилой комплекс за 13 миллиардов рублей

В Коми построят жилой комплекс за 13 миллиардов рублейФото из архива pg11.ru

Владимир Уйба рассказал об итогах заседания Комиссии по региональному развитию при Правительстве РФ. Республике выделят 2,45 млрд рублей на два проекта.

Первый - строительство большого жилого комплекса объёмом около 250 тысяс квадратных метров. Проект включает и всю инфраструктуру в этом микрорайоне: дороги, благоустройство, детские площадки. Также планируется строительство школы на 825 мест.

Общая стоимость проекта - 13 миллиардов рублей. 1,6 млрд вложит республика со средств предоставленного кредита. Остальные деньги пойдут от инвестора.

Второй проект - строительство завода по производству фанеры. На предприятии откроются более 700 рабочих мест. Ежегодный объем производства должен составить более 260 тыс. куб.м. Республика со средств кредита профинансирует строительство 13,5 километров дороги к предприятию. Она обойдётся в 800 млн рублей. Дорога будет использоваться не только для нужд завода, по ней смогут свободно ездить все люди.

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