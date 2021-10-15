В Коми построят жилой комплекс за 13 миллиардов рублей

Первый - строительство большого жилого комплекса объёмом около 250 тысяс квадратных метров. Проект включает и всю инфраструктуру в этом микрорайоне: дороги, благоустройство, детские площадки. Также планируется строительство школы на 825 мест.



Общая стоимость проекта - 13 миллиардов рублей. 1,6 млрд вложит республика со средств предоставленного кредита. Остальные деньги пойдут от инвестора.



Второй проект - строительство завода по производству фанеры. На предприятии откроются более 700 рабочих мест. Ежегодный объем производства должен составить более 260 тыс. куб.м. Республика со средств кредита профинансирует строительство 13,5 километров дороги к предприятию. Она обойдётся в 800 млн рублей. Дорога будет использоваться не только для нужд завода, по ней смогут свободно ездить все люди.