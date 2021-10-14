Синоптики рассказали, когда ждать снег в Коми

Сегодня, 14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Согласно народным приметам, если на Покров не выпадет снег, то и до декабря его не будет. Впрочем, такое случается редко. Чаще сбывается следующая народная примета - "На Покров до обеда осень, после обеда — зима".

Метеорологи подтверждают - уже на следующей неделе республику ожидает перемена погоды. Уже завтра температура пойдет на понижение, а со следующей недели в Сыктывкаре пойдет снег с дождем, в северных районах - больше снега.

Тем не менее, температура будет оставаться выше своей климатической нормы. Если в первую половину октября в республике тон погоде задавал теплый антициклон, то во второй половине власть над температурой захватит циклон. Он принесет мокрый снег и похолодание.