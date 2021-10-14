Польша выдала России убийцу сыктывкарской школьницы, его искали 26 лет

После совершения преступления он скрылся от органов следствия и по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации был объявлен в международный розыск.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в г. Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц).

В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 18.11.1970 года рождения. Его идентифицировали как Семена Гуцана. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.

Во время нахождения под стражей Гуцан и его защита прилагали значительные усилия, направленные на принятие польской стороной отрицательного решения об экстрадиции.

Однако Генпрокуратурой России были предоставлены контрдоводы и материалы, благодаря которым удалось добиться опровержения в суде аргументов Гуцана, которые в последующем были признаны несостоятельными.

В сентябре 2021 года Министр юстиции Республики Польша принял окончательное решение об экстрадиции фигуранта уголовного дела.

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации сотрудниками ФСИН России Семен Гуцан доставлен в Россию.