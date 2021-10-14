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Польша выдала России убийцу сыктывкарской школьницы, его искали 26 лет

Польша выдала России убийцу сыктывкарской школьницы, его искали 26 летpixabay

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семена Гуцана, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц).

В ходе следствия установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в г. Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку.

После совершения преступления он скрылся от органов следствия и по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации был объявлен в международный розыск.

В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 18.11.1970 года рождения. Его идентифицировали как Семена Гуцана. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.

Во время нахождения под стражей Гуцан и его защита прилагали значительные усилия, направленные на принятие польской стороной отрицательного решения об экстрадиции.

Однако Генпрокуратурой России были предоставлены контрдоводы и материалы, благодаря которым удалось добиться опровержения в суде аргументов Гуцана, которые в последующем были признаны несостоятельными.

В сентябре 2021 года Министр юстиции Республики Польша принял окончательное решение об экстрадиции фигуранта уголовного дела.

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации сотрудниками ФСИН России Семен Гуцан доставлен в Россию.

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