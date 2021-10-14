Препятствия и трудности у Овнов, серьезный день у Тельцов: гороскоп на 15 октября

День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, вы сумеете преодолеть все ловушки. Сны справедливы, ожидайте исполнения.

Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация может обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями либо колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Близнецы

Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. Остерегайтесь огня – возможные неприятности связаны с пожаром. Сон исполнится в тот же день. Фрукты во сне – выздоровление для больного.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Рак

Вы будете особенно рассудительны, старайтесь использовать это для принятия важных решений. Сегодня — день накопления полезной информации. Можно начинать практики по омоложению, начинать серию масок для лица.Не стоит вступать в конфликты, сплетничать или проявлять эгоизм, чтобы не усложнять кармическую ситуацию.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Лев

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Дева

Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Весы

Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицею.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Скорпион

Звезды сулят успех людям творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения вашего финансового положения.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Стрелец

День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела – скорее всего они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Козерог

Благоприятный день для людей, занимающихся коммерцией и бизнесом. Сегодня вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Водолей

День проходит под знаком достижения цели, отстаивания принципов, трансформации половой энергии. Благоприятны деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Усиливаются дар убеждения и интуиция. Вероятно, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя.

Гороскоп на 15 октября 2021 года Рыбы

Энергетически мощный день. Нестандартный подход к делу любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятно любовное приключение или очень радостная встреча. День благоприятный для приобретений: можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме.