Дом на Стахановской в Сыктывкаре достроят на деньги правительства

В 2020 году данный дом, застройщиком которого является ООО "Вега", включён в Единый реестр проблемных объектов. На сегодняшний день этот дом является единственным объектом на территории Республики Коми, включенным в реестр. Строительство дома приостановлено еще в 2019 году, однако, несмотря на принимаемые органами государственной власти республики меры, до настоящего времени строительные работы в целях сдачи его в эксплуатацию не возобновлены.

В 2021 году при прокуроре республики неоднократно проводились совещания с участием представителей республиканских органов государственной власти, органов контроля по вопросам восстановления прав граждан-участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. Стахановской г. Сыктывкара.

После осмотра незавершенного объекта Николай Егоров встретился с инициативной группой дольщиков и обсудил меры, принятые для восстановления их прав.