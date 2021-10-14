Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Дом на Стахановской в Сыктывкаре достроят на деньги правительства

Дом на Стахановской в Сыктывкаре достроят на деньги правительстваepp.genproc.gov.ru

Прокурор Республики Коми Николай Егоров с участием органов власти осмотрел жилой дом по ул. Стахановской г. Сыктывкара, после чего провел встречу с инициативной группой участников долевого строительства этого дома.

В 2020 году данный дом, застройщиком которого является ООО "Вега", включён в Единый реестр проблемных объектов. На сегодняшний день этот дом является единственным объектом на территории Республики Коми, включенным в реестр. Строительство дома приостановлено еще в 2019 году, однако, несмотря на принимаемые органами государственной власти республики меры, до настоящего времени строительные работы в целях сдачи его в эксплуатацию не возобновлены.

В 2021 году при прокуроре республики неоднократно проводились совещания с участием представителей республиканских органов государственной власти, органов контроля по вопросам восстановления прав граждан-участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. Стахановской г. Сыктывкара.

После осмотра незавершенного объекта Николай Егоров встретился с инициативной группой дольщиков и обсудил меры, принятые для восстановления их прав.

В частности, в результате проведённой работы Наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемного объекта.

Вопрос восстановления нарушенных прав граждан-дольщиков многоквартирного жилого дома по ул. Стахановской г. Сыктывкара будет оставаться на контроле прокуратуры республики.

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости