В Коми дополнили список профессий для обязательной вакцинации

В Коми дополнили перечень сфер деятельности, где необходима обязательная вакцинация и увеличили процент необходимой вакцинации для сотрудников. Соответствующие дополнения внесла в постановление о проведении профпрививок главный санитарный врач республики Людмила Глушкова, сообщает "Комиинформ".

Согласно нововведениям, в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации вошли работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи.

Кроме того, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, в сферах, где необходима обязательная вакцинация сотрудников, следует организовать проведение полного курса вакцинации против коронавируса для 80% от общей численности сотрудников в срок до 30 ноября текущего года. Ранее было достаточно вакцинировать 60% сотрудников.