В Коми дополнили список профессий для обязательной вакцинации

В Коми дополнили перечень сфер деятельности, где необходима обязательная вакцинация и увеличили процент необходимой вакцинации для сотрудников. Соответствующие дополнения внесла в постановление о проведении профпрививок главный санитарный врач республики Людмила Глушкова, сообщает "Комиинформ".
Согласно нововведениям, в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации вошли работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи.
Кроме того, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, в сферах, где необходима обязательная вакцинация сотрудников, следует организовать проведение полного курса вакцинации против коронавируса для 80% от общей численности сотрудников в срок до 30 ноября текущего года. Ранее было достаточно вакцинировать 60% сотрудников.
В эту категорию обязательных для вакцинации входят:
- работники образования, здравоохранения
- работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
- социальной защиты и социального обслуживания
- торговли и общественного питания
- транспорта общего пользования и такси
- бытовых услуг
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов
- представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги)
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий)
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов
- курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи.
Обязательной вакцинации также подлежат государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации.