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    В Коми дополнили список профессий для обязательной вакцинации

    В Коми дополнили список профессий для обязательной вакцинацииpixabay

    Ранее было достаточно вакцинировать 60% сотрудников. Теперь - 80%.

    В Коми дополнили перечень сфер деятельности, где необходима обязательная вакцинация и увеличили процент необходимой вакцинации для сотрудников. Соответствующие дополнения внесла в постановление о проведении профпрививок главный санитарный врач республики Людмила Глушкова, сообщает "Комиинформ".

    Согласно нововведениям, в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации вошли работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи.

    Кроме того, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, в сферах, где необходима обязательная вакцинация сотрудников, следует организовать проведение полного курса вакцинации против коронавируса для 80% от общей численности сотрудников в срок до 30 ноября текущего года. Ранее было достаточно вакцинировать 60% сотрудников.

    В эту категорию обязательных для вакцинации входят:

    • работники образования, здравоохранения
    • работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
    • социальной защиты и социального обслуживания
    • торговли и общественного питания
    • транспорта общего пользования и такси
    • бытовых услуг
    • салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов
    • представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги)
    • клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи
    • многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
    • культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий)
    • досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов
    • курьеры и доставщики, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи.

    Обязательной вакцинации также подлежат государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации. 

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