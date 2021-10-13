У сыктывкарца три раза украли один и тот же велосипед

Как рассказали правоохранители, в полицию Сыктывкара поступило заявление от местной жительницы по факту хищения велосипеда марки «ВМХ» стоимостью 12 тысяч рублей.

Полицейским женщина пояснила, что транспортом пользуется ее сын. Кроме того, оказалось, что сотрудники полиции уже дважды возвращали тот самый велосипед после пропаж. Подросток оставлял имущество в свободном доступе, не пристегнув запорным устройством. В обоих случаях возбуждены уголовные дела, подозреваемые привлечены к ответственности.

Очередную пропажу велосипеда женщина заметила, вернувшись вечером с работы. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, где было видно, что похищенным транспортом пытался завладеть некий молодой человек. Однако передвигаться на велосипеде он не смог из-за поломки, по этой причине бросил во дворе неподалеку от места кражи.