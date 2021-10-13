Все о QR-кодах в Коми: как получить, как их будут проверять и куда без них не пустят

QR-код (от английского Quick Responce, “код быстрого реагирования”) – это двухмерный штрих-код. Он представляет собой набор черных квадратов, которые упорядочены на квадратной сетке на белом фоне. Такие коды используются специально для быстрого считывания и распознавания с помощью фотокамер.

Глава Коми подписал указ о введении пропускного режима на массовые мероприятия при помощи QR-кодов. Портал PG11.ru разобрался, что это за система и зачем она нужна.

Для чего они нужны?

Пропускная система с помощью QR-кодов - новая ограничительная мера, которая призвана снизить темпы роста заболевания коронавирусной инфекцией. По сути, она позволит проводить массовые мероприятия только среди “своих”: привитых, переболевших или с антителами.

Согласно подписанному указу главы Коми, с 21 октября QR-коды заработают на массовых культурных и спортивных мероприятиях. Однако практика других регионов показывает, что их также могут ввести для посещения ресторанов, клубов, отелей, санаториях и других предприятиях.

Можно сказать, что в будущем QR-коды будут нужны для свободного перемещения в тех местах, где введены ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Кому выдается?

QR-код автоматически появляется в личном кабинете Госуслуг, если человек поставит себе вакцину от коронавируса.

Также QR-код выдается переболевшим COVID-19, но только если он сделал это “официально” и выполнил следующие действия:

обращался к врачу;

сдавал ПЦР-тест и получил положительный результат;

получил медицинский документ, который подтверждает перенесенную болезнь.

Важное условие: болезнь должна быть зафиксирована в последние шесть месяцев.

Человек не получит QR-код переболевшего, если:

он не болел коронавирусом.

у него было заболевание по признакам похожее на ковид, при этом вызывал врача на дом, но ПЦР-тест не сдавал или его результат оказался отрицательным.

он болел ковидом, например, бессимптомно, что видно по появившимся антителам, но человек не обращался к врачу, то есть лечился самостоятельно.

он болел коронавирусом официально, но с тех пор прошло более 6 месяцев.

Справка о наличии антител не является основанием для выдачи сертификата и присвоения QR-кода.

Как будут проверять?

Пока что информации о том, как будут проверять QR-коды в Коми, нет. Однако, если посмотреть на практику других регионов, то делают это при помощи специальных “сканеров” или даже обычных смартфонов со специальным приложением. Сотрудник проверяет домен сайта, который предоставил QR-код, и проверяет его на подлинность.

Никакая бумажная справка не позволит пройти без QR-кода.

На горячей линии Роспотребнадзора журналисту портала PG11.ru рассказали, что никаких других подтверждающих документов (паспорта) не нужно, достаточно иметь только сам код.

Можно ли отказаться от масок в “свободных от ковида” местах?

К сожалению, нет. Масочный режим в России действует, несмотря на наличие QR-кода.