Все о QR-кодах в Коми: как получить, как их будут проверять и куда без них не пустят

Глава Коми подписал указ о введении пропускного режима на массовые мероприятия при помощи QR-кодов. Портал PG11.ru разобрался, что это за система и зачем она нужна.
Что такое QR-код?
QR-код (от английского Quick Responce, “код быстрого реагирования”) – это двухмерный штрих-код. Он представляет собой набор черных квадратов, которые упорядочены на квадратной сетке на белом фоне. Такие коды используются специально для быстрого считывания и распознавания с помощью фотокамер.
Для чего они нужны?
Пропускная система с помощью QR-кодов - новая ограничительная мера, которая призвана снизить темпы роста заболевания коронавирусной инфекцией. По сути, она позволит проводить массовые мероприятия только среди “своих”: привитых, переболевших или с антителами.
Согласно подписанному указу главы Коми, с 21 октября QR-коды заработают на массовых культурных и спортивных мероприятиях. Однако практика других регионов показывает, что их также могут ввести для посещения ресторанов, клубов, отелей, санаториях и других предприятиях.
Можно сказать, что в будущем QR-коды будут нужны для свободного перемещения в тех местах, где введены ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Кому выдается?
QR-код автоматически появляется в личном кабинете Госуслуг, если человек поставит себе вакцину от коронавируса.
Также QR-код выдается переболевшим COVID-19, но только если он сделал это “официально” и выполнил следующие действия:
- обращался к врачу;
- сдавал ПЦР-тест и получил положительный результат;
- получил медицинский документ, который подтверждает перенесенную болезнь.
Важное условие: болезнь должна быть зафиксирована в последние шесть месяцев.
Человек не получит QR-код переболевшего, если:
- он не болел коронавирусом.
- у него было заболевание по признакам похожее на ковид, при этом вызывал врача на дом, но ПЦР-тест не сдавал или его результат оказался отрицательным.
- он болел ковидом, например, бессимптомно, что видно по появившимся антителам, но человек не обращался к врачу, то есть лечился самостоятельно.
- он болел коронавирусом официально, но с тех пор прошло более 6 месяцев.
Как будут проверять?
Пока что информации о том, как будут проверять QR-коды в Коми, нет. Однако, если посмотреть на практику других регионов, то делают это при помощи специальных “сканеров” или даже обычных смартфонов со специальным приложением. Сотрудник проверяет домен сайта, который предоставил QR-код, и проверяет его на подлинность.
На горячей линии Роспотребнадзора журналисту портала PG11.ru рассказали, что никаких других подтверждающих документов (паспорта) не нужно, достаточно иметь только сам код.
Можно ли отказаться от масок в “свободных от ковида” местах?
К сожалению, нет. Масочный режим в России действует, несмотря на наличие QR-кода.