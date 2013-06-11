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    В ноябре у россиян будет сразу четыре выходных подряд

    В ноябре у россиян будет сразу четыре выходных подрядpixabay.com

    День народного единства выпадает в этом году на четверг

    Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд.

    Напомним, правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. Полный график выходных праздничных дней в следующем году выглядит так:

    • с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
    • 23 февраля;
    • 6-8 марта
    • с 30 апреля по 3 мая;
    • 7-10 мая;
    • 11-13 июня;
    • 4-6 ноября.
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