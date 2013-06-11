В ноябре у россиян будет сразу четыре выходных подряд

Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд.
Напомним, правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. Полный график выходных праздничных дней в следующем году выглядит так:
- с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
- 23 февраля;
- 6-8 марта
- с 30 апреля по 3 мая;
- 7-10 мая;
- 11-13 июня;
- 4-6 ноября.