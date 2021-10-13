Сыктывкарская школа №36 переведена на дистанционный режим обучения

Вынужденная мера принимается во исполнение предписания Роспотребнадзора в связи с высоким уровнем заболеваемости среди учащихся данного образовательного учреждения. Дистанционный режим для этой школы вводится с 13 октября до отдельного решения Роспотребнадзора по достижению благоприятной эпидемобстановки.

В период дистанта в школе №36 будет организована работа родительских и педагогических патрулей, которые совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут осуществлять патрулирование территорий в районе школы, а также расположенного неподалёку торгово-развлекательного центра «Vivaldi plaza» («Парма»). Цель патрулирования – профилактика скопления учащихся в учебное время в неположенных местах, а также правонарушений со стороны молодёжи.

Как отметили в городском Управлении образования, речь не идёт о переводе на дистант других учебных заведений, поскольку в них сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка.