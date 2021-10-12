Бесплатный общественный транспорт: в минтрансе рассказали, стоит ли его ждать

Стало известно, что Минтранс России отказался от идеи перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году. Об этом заявил директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей, пишут “РИА Новости”.

"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Общественный транспорт 2021".

В прошлом году Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях. В обновленной версии проекта этого тезиса нет.