Воркутинский врач выиграл 90 тысяч рублей в "Что? Где? Когда?"

В известном теле-шоу “Что? Где? Когда?” прозвучал вопрос от воркутинского врача Евгения Ешметова. Знатоки не смогли ответить правильно, благодаря чему Евгений выиграл 90 тысяч рублей.

Вопрос звучал так:

В маленьком черном ящике находится аксессуар, который в конце XIX века выпускал один предприниматель на своей небольшой фабрике. Но в 20-е годы XX века мода изменилась, спрос на аксессуар упал. Чтобы не простаивало оборудование, предприниматель немного изменил этот аксессуар, добавил ручки, и появилось то, что сейчас находится в большом черном ящике. Что в черных ящиках?