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    В Коми вводят систему QR-кодов

    В Коми вводят систему QR-кодовФото из архива редакции

    Она начнет работать со следующей недели

    Стало известно, что в Коми введут систему QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 

    Нововведение обосновано высоким уровнем заболевания коронавирусом. Сообщается, что система начнет работать с 21 октября и будет распространяться на посетителей культурных и спортивных мероприятий. 

    Стоит отметить, что с введением системы QR-кодов будут изменены ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. Так, на спортивных и культурных мероприятиях можно будет заполнять трибуны и забыть на 100%, при условии, что у всех зрителей будут:

    • QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции;
    • либо QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев);
    • либо отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.

    Требования распространяются на всех лиц, достигших 18 лет.

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