В Коми вводят систему QR-кодов

Стало известно, что в Коми введут систему QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Нововведение обосновано высоким уровнем заболевания коронавирусом. Сообщается, что система начнет работать с 21 октября и будет распространяться на посетителей культурных и спортивных мероприятий.

Стоит отметить, что с введением системы QR-кодов будут изменены ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. Так, на спортивных и культурных мероприятиях можно будет заполнять трибуны и забыть на 100%, при условии, что у всех зрителей будут: