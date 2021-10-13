В Коми вводят систему QR-кодов

Стало известно, что в Коми введут систему QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Нововведение обосновано высоким уровнем заболевания коронавирусом. Сообщается, что система начнет работать с 21 октября и будет распространяться на посетителей культурных и спортивных мероприятий.
Стоит отметить, что с введением системы QR-кодов будут изменены ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. Так, на спортивных и культурных мероприятиях можно будет заполнять трибуны и забыть на 100%, при условии, что у всех зрителей будут:
- QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции;
- либо QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев);
- либо отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.
Требования распространяются на всех лиц, достигших 18 лет.