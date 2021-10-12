Закон о домашнем насилии внесут в Думу до конца года

Валентина Матвиенко сообщила о том, что Совет Федерации рассчитывает внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца этого года. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Думаю, мы внесём наконец в Госдуму в осеннюю сессию закон о профилактике семейно-бытового насилия. Уверена, что он будет по-прежнему вызывать споры, но нынешний вариант уже приемлем для внесения и обсуждения", - сказала она в эфире "России 24".

Матвиенко отметила, что в общественном сознании уже есть понимание, что такой закон нужен, поэтому его будут активно продвигать. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года.