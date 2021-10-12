Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян

Владимир Путин поручил правительству страны разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. На разработку президент дал месяц, сообщают “РИА Новости”.

"В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время", - сказал Путин в обращении к депутатам.