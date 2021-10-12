За два дня в Сыктывкаре поймали 11 пьяных водителей

С 8 по 10 октября 2021 года в Сыктывкаре прошел один из этапов профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». В рамках операции 9 октября госавтоинспекторы организовали массовые проверки автолюбителей при участии сотрудников кинологической службы МВД по Республике Коми.

Стражи порядка расположились в районе дома 366 по Октябрьскому проспекту и на перекрестке Нювчимского шоссе и улицы Красноборской. Полицейские останавливали весь проезжающий в данном районе транспорт и проверяли документы, предусмотренные ПДД РФ.

При беседе с одним из водителей и проверки по ведомственным базам учета сотрудники полиции обнаружили, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами. Также инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль, на котором он передвигался, не зарегистрирован в установленном порядке, регистрация транспорта прекращена. В отношении водителя были составлены административные материалы по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, а автомашина задержана и эвакуирована на специализированную стоянку, государственные регистрационные знаки изъяты.