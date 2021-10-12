За два дня в Сыктывкаре поймали 11 пьяных водителей

С 8 по 10 октября 2021 года в Сыктывкаре прошел один из этапов профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». В рамках операции 9 октября госавтоинспекторы организовали массовые проверки автолюбителей при участии сотрудников кинологической службы МВД по Республике Коми.
Стражи порядка расположились в районе дома 366 по Октябрьскому проспекту и на перекрестке Нювчимского шоссе и улицы Красноборской. Полицейские останавливали весь проезжающий в данном районе транспорт и проверяли документы, предусмотренные ПДД РФ.
При беседе с одним из водителей и проверки по ведомственным базам учета сотрудники полиции обнаружили, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами. Также инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль, на котором он передвигался, не зарегистрирован в установленном порядке, регистрация транспорта прекращена. В отношении водителя были составлены административные материалы по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, а автомашина задержана и эвакуирована на специализированную стоянку, государственные регистрационные знаки изъяты.
Еще четверо водителей эксплуатировали свое транспортное средство без действующего полиса ОСАГО. За все административные правонарушения они понесут административную ответственность.
Всего за выходные дни полицейские выявили 11 фактов управления авто в состоянии опьянения или отказа водителя от прохождения медицинского освидетельствования (6 - управление авто в состоянии опьянения и 5 - отказ от прохождения медосвидетельствования).