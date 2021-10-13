Разочарование или обида: гороскоп на 13 октября

Прекрасный день для продвижения по службе или решения ваших материальных проблем. Денежные поступления или известие о повышении не заставят себя долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у Овнов творческих профессий. Проявите свойственные вам практический подход к любому делу, расчет и предусмотрительность, и ваши начинания принесут реальные плоды. Дело, начатое в этот день, успешно завершится. Возможны проблемы с родственниками. Не исключено, что к вам обратятся за советом или помощью.

День несет двойственную характеристику. Звезды советуют проявить терпение и добросовестность – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям в сфере профессиональной деятельности. Возможно, события дня будут развиваться не так, как вам хотелось: может возникнуть необходимость непредвиденных финансовых затрат или отношения с близким человеком зайдут в тупик. Вечер этого дня лучше всего провести в кругу семьи. Обратите внимание на свое здоровье – не исключено ухудшение самочувствия.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Близнецы

Вероятно, сегодня вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Умение сыграть любую роль и привлечь нужных людей к выполнению своих задач обеспечит признание и успех. Однако ваши поступки должны быть основаны на реальной оценке происходящего.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Рак

Сегодня вам следует несколько умерить честолюбивые устремления и активность в сфере профессиональной деятельности. Избыток жизненной энергии может оказаться для вас разрушительным: возможно, чрезмерно усилится самомнение, появится эксцентричность, под влиянием которой вы можете совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение. Тяжелые испытания или неожиданные препятствия могут сбить вас с выбранного пути. В час вероятного испытания не отказывайтесь от дружеской поддержки.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Лев

День тяжелый, связанный с активной борьбой, отстаиванием своих принципов, самозащитой. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Усилится противопоставление с окружающим миром. Ваша рассудительность поможет избежать неприятностей и обойти ловушки недоброжелателей.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Дева

Сегодня вы сможете успешно реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. На работе много новых дел, с которыми справиться можете только вы. Ваши активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Свободное время лучше посвятить творчеству. Человек с полной сумкой во сне или наяву – к удаче в делах.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Весы

Сегодня нужно быть осторожными и внимательными при выполнении любого дела. Звезды советуют не предпринимать активных действий и не проявлять упрямство в непринципиальных вопросах. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Скорпион

День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Будьте бдительны и не принимайте ничьих советов, так как тайный недоброжелатель по-прежнему пытается вам навредить. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Стрелец

Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Сегодня вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы прекратите все отношения с партнером или, наоборот, обретете гармонию и радость. Сон справедлив, ожидайте исполнения.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Козерог

Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Однако ваш жизненный потенциал так высок, что вам будет сложно объективно оценить положение вещей или истинное отношение к вам партнера. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Водолей

Напряженный день. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Рекомендуется провести конец этого дня на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны. Кладбище во сне – к долгой и отчаянной борьбе с нуждой.

Гороскоп на 13 октября 2021 года Рыбы

Победите в себе застенчивость и чрезмерную чувствительность. Звезды предупреждают мужчин-Рыб о возможных финансовых потерях. Женщин-Рыб ждет новое знакомство, однако их увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.