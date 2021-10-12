В Коми автобус со школьниками попал в аварию

Недалеко от Жешарта школьный автобус попал в аварию. Об этом сообщается в паблике "ЛЮДИ И СОБЫТИЯ КПРФ. РЕСПУБЛИКА КОМИ".

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, пассажиры отделались легким испугом.

Однако местные депутаты не видят в этой аварии случайности: