В Коми автобус со школьниками попал в аварию

Недалеко от Жешарта школьный автобус попал в аварию. Об этом сообщается в паблике "ЛЮДИ И СОБЫТИЯ КПРФ. РЕСПУБЛИКА КОМИ".
Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, пассажиры отделались легким испугом.
Однако местные депутаты не видят в этой аварии случайности:
- Авария - одно из последствий губительной для сельских районов оптимизации. В автобусе, который попал в аварию, ездили дети из соседних населённых пунктов. Ещё в июне мы сообщали о том, что в местечке Лесобаза закрывается школа. Так же, автобусом, из школы возвращаются дети из деревни Жешарт, где в год столетия Республики Коми тоже закрыли школу. Всего около ста школьников из двух населенных пунктов вынуждены ездить на учёбу в посёлок Жешарт, - сообщается в группе ВК.
Также отмечается, что депутат совета Жешарта Елена Москотельникова выходила на одиночные пикеты против оптимизации образования. Однако к ней не прислушались.