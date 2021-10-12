ГРИПП наступает на Коми: за неделю с симптомами обратились больше 12 тысяч человек

По данным вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, РС-вирусы, риновирусы и др.), также в материале от больных определяются вирусы гриппа A(H3N2).
Для снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов на отчетной неделе в 14 муниципальных образованиях ввели карантин. По состоянию на 8 октября полностью приостановлен учебный процесс в двух школах, воспитательный – в одном детском саду; частично – в 52 классах 23 школ и в 36 группах 22 дошкольных учреждений.
Особенностью эпидемического сезона 2021-2022 годов гриппа и ОРВИ, как и предыдущего сезона, будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция). В связи с этим, в предэпидемический сезон этого года планируется привить против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска», то есть 492 460 человек. Это позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии, сообщается в пресс-релизе на сайте управления Роспотребнадзора по Коми.
На 8 октября привито от гриппа 105 415 человек, в том числе детей – 42 313.
В сезоне 2021-2022 годов ВОЗ рекомендует включать в состав трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний – для четырехвалентной вакцины). В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.